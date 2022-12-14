Посол Азербайджана посетил немецкую землю Северный Рейн-Вестфалия

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев посетил Северный Рейн-Вестфалия, федеральную землю с самым большим населением (18 миллионов человек) и занимающим первое место среди регионов страны по размеру ВВП (733 миллиарда долларов).
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В рамках визита посол Н.Агаев встретился с председателем Ландтага (парламент) региона Андре Купером, мэром Дюссельдорфа, столицы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, Штефаном Келлером, руководством UNIPER, одной из ключевых энергетических компаний Германии, представителями Торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа и других учреждений, а также с некоторыми активистами азербайджанской общины, проживающими в Дюссельдорфе и близлежащих городах.
В ходе встреч с официальными лицами до их сведения была доведена информация о благоприятном бизнес-климате в Азербайджане, были обсуждены перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, транспорта и логистики, а также других направлений. Было предложено реализовать в ближайшее время визит экономической делегации из Азербайджана в Северный Рейн-Вестфалию.