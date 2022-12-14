О нас

Посол Азербайджана посетил немецкую землю Северный Рейн-Вестфалия

Посол Азербайджана посетил немецкую землю Северный Рейн-Вестфалия Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев посетил Северный Рейн-Вестфалия, федеральную землю Германии с самым большим населением (18 миллионов человек) и занимающим первое место по размеру ВВП (733 миллиарда долларов).
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 08:21
Посол Азербайджана посетил немецкую землю Северный Рейн-Вестфалия

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев посетил Северный Рейн-Вестфалия, федеральную землю с самым большим населением (18 миллионов человек) и занимающим первое место среди регионов страны по размеру ВВП (733 миллиарда долларов).

Как сообщили Report в посольстве, цель визита заключалась в предоставлении информации высокопоставленным представителям региона об экономике нашей страны и инвестиционных возможностях, доступных в нашей стране, а также поощрении компаний, работающих в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, инвестировать в Азербайджан.

В рамках визита посол Н.Агаев встретился с председателем Ландтага (парламент) региона Андре Купером, мэром Дюссельдорфа, столицы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, Штефаном Келлером, руководством UNIPER, одной из ключевых энергетических компаний Германии, представителями Торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа и других учреждений, а также с некоторыми активистами азербайджанской общины, проживающими в Дюссельдорфе и близлежащих городах.

В ходе встреч с официальными лицами до их сведения была доведена информация о благоприятном бизнес-климате в Азербайджане, были обсуждены перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, транспорта и логистики, а также других направлений. Было предложено реализовать в ближайшее время визит экономической делегации из Азербайджана в Северный Рейн-Вестфалию.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfalya əyalətinə səfər edib

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
7 декабря 2022 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi