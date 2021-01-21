Посол Азербайджана посетил мемориал шехидов в Грузии

На мемориал были возложены гвоздики, прочитаны молитвы за упокой душ павших за независимость Азербайджана и Грузии

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев посетил мемориал шехидов, установленный в селе Иормуганло Сагареджойского района в память о жертвах 20 января и трагических событий 9 апреля 1989 года в Тбилиси.

Как передает грузинское бюро Report, в мероприятии приняли участие сотрудники посольства, председатель правления Союза азербайджанских бизнесменов Грузии Нариман Гурбанов, близкие шехида 20 Января – выходца села Алескера Гаибова и местные жители.

На мемориал были возложены гвоздики, прочитаны молитвы за упокой душ павших за независимость Азербайджана и Грузии.

Ф.Гулиев в своем выступлении сказал, что жертвы 20 Января ежегодно с почтением поминаются и в Грузии: "Есть инициативы по увековечиванию памяти шести жертв из Грузии, сбору информация о них и изданию на грузинском языке. "Черный январь" – кровавая история, однако это и героическая страница в истории Азербайджана. Очень важно донести эту историю до будущих поколений и общественности Грузии".

Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев в своем выступлении сказал, что был свидетелем кровавых событий в Баку. Он сказал, что шехиды бессмертны, они будут вечно жить в сердце каждого азербайджанца.

Затем посетили близких А.Гаибова, обсуждены предложения по увековечиванию памяти шехида в родном селе.

Мемориал шехидов был открыт 20 января 1991 года. Автором его является выходец из Сагареджо, заслуженный художник Азербайджана, ныне покойный Захид Гусейнов (Шамирли).