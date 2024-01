Посол Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной теракта в посольстве в Иране

Виновные в террористическом акте в посольстве Азербайджана в Иране должны понести строгое наказание.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Иране Али Ализаде написал на своей странице в соцсети "Х".

"Посетили могилу и почтили светлую память Орхана Аскерова, погибшего в результате террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране. В результате этого теракта также были серьезно ранены еще несколько наших коллег", - говорится в публикации.

Дипломат выразил надежду на то, что иранский суд примет справедливое решение по данному делу.

Отметим, что первое заседание суда по делу о террористическом акте в посольстве Азербайджана в Иране состоится сегодня, 27 января, в первую годовщину нападения на дипмиссию.