Посол Азербайджана поблагодарил мэра Вашингтона за провозглашение 28 мая Днем независимости

Посол Азербайджана поблагодарил мэра Вашингтона за провозглашение 28 мая Днем независимости

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выразил благодарность мэру Вашингтона Мюриэл Баузер за провозглашение 28 мая — в честь 107-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики — Днём независимости Азербайджана в столице США и подписание соответствующей декларации.

Как передает Report, посол сделал соответствующую публикацию в своем аккаунте в соцсети X.

В сообщении он выразил признательность мэру Баузер за объявление 28 мая 2025 года Днём независимости Азербайджанской Республики в Вашингтоне:

"От всего сердца благодарю вас за эту честь и признание!",- говорится в публикации.

В декларации подчеркивается, что на протяжении 107 лет миллионы азербайджанцев по всему миру отмечают 28 мая как День независимости. Также указано, что в 2025 году исполняется 34 года со дня восстановления независимости Азербайджана и 33 года со дня установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном. Отмечается, что Азербайджан стал первой мусульманской страной, предоставившей женщинам равные с мужчинами права, включая избирательное право. "Присутствие Посольства Азербайджана и приверженность азербайджанской общины принципам свободы, равенства и справедливости обогащает нас как никогда", — говорится в заявлении мэра.

"Как мэр города Вашингтон, я провозглашаю 28 мая 2025 года в Вашингтоне Днём независимости Азербайджана", - заявила Мюриэл Баузер.

Напомним, это не первый жест доброй воли со стороны мэра Вашингтона в отношении Азербайджана. В прошлом году Мюриэл Баузер также подписала декларацию в связи с Днём независимости, а также поддержала проведение других мероприятий, связанных с Азербайджаном.