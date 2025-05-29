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Посол Азербайджана поблагодарил мэра Вашингтона за провозглашение 28 мая Днем независимости

Посол Азербайджана поблагодарил мэра Вашингтона за провозглашение 28 мая Днем независимости Посол Азербайджана поблагодарил мэра Вашингтона за провозглашение 28 мая Днем независимости
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 23:42
Посол Азербайджана поблагодарил мэра Вашингтона за провозглашение 28 мая Днем независимости

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выразил благодарность мэру Вашингтона Мюриэл Баузер за провозглашение 28 мая — в честь 107-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики — Днём независимости Азербайджана в столице США и подписание соответствующей декларации.

Как передает Report, посол сделал соответствующую публикацию в своем аккаунте в соцсети X.

В сообщении он выразил признательность мэру Баузер за объявление 28 мая 2025 года Днём независимости Азербайджанской Республики в Вашингтоне:

"От всего сердца благодарю вас за эту честь и признание!",- говорится в публикации.

В декларации подчеркивается, что на протяжении 107 лет миллионы азербайджанцев по всему миру отмечают 28 мая как День независимости. Также указано, что в 2025 году исполняется 34 года со дня восстановления независимости Азербайджана и 33 года со дня установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном. Отмечается, что Азербайджан стал первой мусульманской страной, предоставившей женщинам равные с мужчинами права, включая избирательное право. "Присутствие Посольства Азербайджана и приверженность азербайджанской общины принципам свободы, равенства и справедливости обогащает нас как никогда", — говорится в заявлении мэра.

"Как мэр города Вашингтон, я провозглашаю 28 мая 2025 года в Вашингтоне Днём независимости Азербайджана", - заявила Мюриэл Баузер.

Напомним, это не первый жест доброй воли со стороны мэра Вашингтона в отношении Азербайджана. В прошлом году Мюриэл Баузер также подписала декларацию в связи с Днём независимости, а также поддержала проведение других мероприятий, связанных с Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Vaşinqton merinə 28 May Müstəqillik Günü Bəyannaməsi ilə bağlı təşəkkür edib - BƏYANNAMƏ

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