Посол Азербайджана передал украинскому лицею учебники азербайджанского языка

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев передал украинскому лицею имени Зарифы Алиевой учебники азербайджанского языка.

Как передает Report, об этом дипломат написал в социальной сети "Х".

"Посетил гуманитарный лицей "Лингвист" имени Зарифы Алиевой в украинском городе Ирпень, чтобы передать учебники азербайджанского языка. Данный лицей стал первым учебным заведением в Украине, где обучают азербайджанскому языку. Предмет включен в учебные программы 3-11 классов", - говорится в сообщении.

По словам посла, сотрудничество в области образования является "важной составляющей азербайджано-украинского сотрудничества".