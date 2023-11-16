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Посол Азербайджана передал украинскому лицею учебники азербайджанского языка

Посол Азербайджана передал украинскому лицею учебники азербайджанского языка Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев передал украинскому лицею имени Зарифы Алиевой учебники по азербайджанскому языку
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 13:13
Посол Азербайджана передал украинскому лицею учебники азербайджанского языка

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев передал украинскому лицею имени Зарифы Алиевой учебники азербайджанского языка.

Как передает Report, об этом дипломат написал в социальной сети "Х".

"Посетил гуманитарный лицей "Лингвист" имени Зарифы Алиевой в украинском городе Ирпень, чтобы передать учебники азербайджанского языка. Данный лицей стал первым учебным заведением в Украине, где обучают азербайджанскому языку. Предмет включен в учебные программы 3-11 классов", - говорится в сообщении.

По словам посла, сотрудничество в области образования является "важной составляющей азербайджано-украинского сотрудничества".

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Версия на азербайджанском языке İrpendəki Zərifə Əliyeva adına liseyə Azərbaycan dili dərslikləri təhvil verilib

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