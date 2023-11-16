Посол Азербайджана передал украинскому лицею учебники азербайджанского языка
Посол Азербайджана передал украинскому лицею учебники азербайджанского языкаПосол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев передал украинскому лицею имени Зарифы Алиевой учебники по азербайджанскому языку
Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев передал украинскому лицею имени Зарифы Алиевой учебники азербайджанского языка.
Как передает Report, об этом дипломат написал в социальной сети "Х".
"Посетил гуманитарный лицей "Лингвист" имени Зарифы Алиевой в украинском городе Ирпень, чтобы передать учебники азербайджанского языка. Данный лицей стал первым учебным заведением в Украине, где обучают азербайджанскому языку. Предмет включен в учебные программы 3-11 классов", - говорится в сообщении.
По словам посла, сотрудничество в области образования является "важной составляющей азербайджано-украинского сотрудничества".
Visited Lyceum “Лiнгвiст” named after Zarifa Aliyeva in city of Irpin to hand over Azerbaijani language textbooks. Lyceum has become a first school in Ukraine teaching Azerbaijani language. It will be taught in 3-11 grades in the Lyceum. Important milestone in сooperation. pic.twitter.com/K71heAyALZ