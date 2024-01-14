Посол Азербайджана ответила "Фигаро": Вместо того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашем регионе, помогите миру

Вместо того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашем регионе, помогите миру.

Вместо того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашем регионе, помогите миру.

Как сообщает Report , об этом говорится в комментарии посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой в соцсети Х по поводу опубликованной в газете "Фигаро" статьи "Масштабная атака Баку с целью опорочить Францию".

"Вы по-прежнему ведете себя так, будто не знаете, что Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана. Впервые за долгое время в регионе возможен справедливый и прочный мир. Миру нужна истина, а не ложные рассказы", - говорится в публикации.