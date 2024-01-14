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Посол Азербайджана ответила "Фигаро": Вместо того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашем регионе, помогите миру

Посол Азербайджана ответила "Фигаро": Вместо того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашем регионе, помогите миру Вместо того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашем регионе, помогите миру.
Внешняя политика
14 января 2024 г. 19:03
Посол Азербайджана ответила Фигаро: Вместо того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашем регионе, помогите миру

Вместо того, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашем регионе, помогите миру.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой в соцсети Х по поводу опубликованной в газете "Фигаро" статьи "Масштабная атака Баку с целью опорочить Францию".

"Вы по-прежнему ведете себя так, будто не знаете, что Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана. Впервые за долгое время в регионе возможен справедливый и прочный мир. Миру нужна истина, а не ложные рассказы", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfirindən “Le Figaro”ya cavab: “Regionumuzda vəziyyəti pozmaq əvəzinə sülhə kömək edin”

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