Посол Азербайджана обсудил вопросы торговли и транзита от имени министра экономики Афганистана

Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов в ходе встречи с исполняющим обязанности министра экономики этой страны Дин Мухаммедом Ханифом обсудил вопросы расширения экономических, торговых и транзитных связей между двумя странами.

Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов в ходе встречи с исполняющим обязанности министра экономики этой страны Дин Мухаммедом Ханифом обсудил вопросы расширения экономических, торговых и транзитных связей между двумя странами.

Как сообщает Report , об этом сообщило афганское Минэкономики.

"Исполняющий обязанности министра экономики Дин Мухаммед Ханиф встретился с послом Азербайджана в Кабуле Ильхамом Мамедовым для обсуждения расширения экономических, торговых и транзитных связей между двумя странами", - сообщила пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что обе стороны подчеркнули важность установления дипломатических отношений между Афганистаном и Азербайджаном для укрепления экономического и торгового сотрудничества.