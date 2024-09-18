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Посол Азербайджана обсудил вопросы торговли и транзита от имени министра экономики Афганистана

Посол Азербайджана обсудил вопросы торговли и транзита от имени министра экономики Афганистана Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов в ходе встречи с исполняющим обязанности министра экономики этой страны Дин Мухаммедом Ханифом обсудил вопросы расширения экономических, торговых и транзитных связей между двумя странами.
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 02:41
Посол Азербайджана обсудил вопросы торговли и транзита от имени министра экономики Афганистана

Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов в ходе встречи с исполняющим обязанности министра экономики этой страны Дин Мухаммедом Ханифом обсудил вопросы расширения экономических, торговых и транзитных связей между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом сообщило афганское Минэкономики.

"Исполняющий обязанности министра экономики Дин Мухаммед Ханиф встретился с послом Азербайджана в Кабуле Ильхамом Мамедовым для обсуждения расширения экономических, торговых и транзитных связей между двумя странами", - сообщила пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что обе стороны подчеркнули важность установления дипломатических отношений между Афганистаном и Азербайджаном для укрепления экономического и торгового сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Əfqanıstanın iqtisadiyyat naziri əvəzi ilə ticarət və tranziti müzakirə edib

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