Посол Азербайджана обсудил вопрос комплекса Кешикчи Даг в Грузинской патриархии

Посол Азербайджана Дурсун Гасанов провел встречу в патриархии Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал глава пресс-службы Грузинской патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе.

На встрече был обсужден вопрос, связанный с монастырским комплексом Кешикчи Даг. Было отмечено, что Грузинская патриархия будет активно участвовать в решении этого вопроса.

Во время встречи были подчеркнуты дружеские отношения между Грузией и Азербайджаном, отмечена недопустимость попыток создания в данных отношениях напряженности. Стороны подчеркнули важность скорейшего разрешения вопроса с монастырским комплексом Кешикчи Даг.

На встрече присутствовал заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалиа.