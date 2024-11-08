Посол Азербайджана обсудил в Совете Федерации РФ развитие межпарламентского сотрудничества

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провел встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации федерального собрания РФ Андреем Яцкиным и председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провел встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации РФ Андреем Яцкиным и председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в РФ.

На встрече были обсуждены вопросы активизации азербайджано-российского межпарламентского сотрудничества и проведения очередного заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса и Федерального Собрания. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и региональной ситуации.

Посол Азербайджана проинформировал собеседников о ходе переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул необходимость скорейшего устранения положений нормативно-правовых документов Армении, связанных с территориальными претензиями к Азербайджану и являющихся главным препятствием на пути к заключению мирного договора.