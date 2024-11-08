О нас

Посол Азербайджана обсудил в Совете Федерации РФ развитие межпарламентского сотрудничества

Посол Азербайджана обсудил в Совете Федерации РФ развитие межпарламентского сотрудничества Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провел встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации федерального собрания РФ Андреем Яцкиным и председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.
Внешняя политика
8 ноября 2024 г. 15:01
Посол Азербайджана обсудил в Совете Федерации РФ развитие межпарламентского сотрудничества

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев провел встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации РФ Андреем Яцкиным и председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в РФ.

На встрече были обсуждены вопросы активизации азербайджано-российского межпарламентского сотрудничества и проведения очередного заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса и Федерального Собрания. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и региональной ситуации.

Посол Азербайджана проинформировал собеседников о ходе переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул необходимость скорейшего устранения положений нормативно-правовых документов Армении, связанных с территориальными претензиями к Азербайджану и являющихся главным препятствием на пути к заключению мирного договора.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani ambassador discusses inter-parliamentary cooperation at Russian Federation Council
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Federasiya Şurasında parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə edib

Самое важное

Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2024 г. 21:02
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi