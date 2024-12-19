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Посол Азербайджана обсудил сотрудничество в ряде областей с главой департамента МИД Колумбии

Посол Азербайджана обсудил сотрудничество в ряде областей с главой департамента МИД Колумбии Посол-нерезидент Азербайджана в Боготе Мамед Талыбов обсудил с руководителем европейского департамента МИД Колумбии Патрисией Кортес Ортис потенциальное сотрудничество в сферах торговли, культуры, образования и консульских вопросов.
Внешняя политика
19 декабря 2024 г. 04:18
Посол Азербайджана обсудил сотрудничество в ряде областей с главой департамента МИД Колумбии

Посол-нерезидент Азербайджана в Боготе Мамед Талыбов обсудил с руководителем европейского департамента МИД Колумбии Патрисией Кортес Ортис потенциальное сотрудничество в сферах торговли, культуры, образования и консульских вопросов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

"Руководитель европейского [департамента] МИД провела продуктивную встречу с послом Азербайджана в Колумбии с резиденцией в Мексике Мамедом Талыбовым. На встрече обсуждались сферы взаимного интереса и потенциальное сотрудничество на следующий год, особенно в областях торговли, культуры, образования и консульских вопросов", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в этом году в отношениях между Азербайджаном и Колумбией достигнут "значительный прогресс".

"Министр иностранных дел и торговли Луис Хильберто Мурильо в рамках Генеральной Ассамблеи ООН [в Нью-Йорке] и на COP29 в Баку встретился со своим коллегой Джейхуном Байрамовым, а на COP16 в Кали - также с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана [Мухтаром Бабаевым]. Кроме того, правительство Азербайджана дважды оказывало Колумбии гуманитарную финансовую помощь для смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Kolumbiya XİN-in idarə rəisi ilə bir sıra sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib

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