Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД Саудовской Аравии двусторонние отношения

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев обсудил с заместителем министра иностранных дел королевства Абдулкаримом Аль-Курайши двусторонние отношения между двумя странами.

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев обсудил с заместителем министра иностранных дел королевства Абдулкаримом Аль-Курайши двусторонние отношения между двумя странами.

Как передает Report , об этом сообщило саудовское внешнеполитическое ведомство.

"Заместитель министра иностранных дел Валид бин Абдулкарим Аль-Курайши сегодня принял в Эр-Рияде посла Азербайджана в Королевстве Шахина Абдуллаева", - говорится в сообщении.

Согласно информации, на встрече были обсуждены двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития во всех сферах, а также затронуты темы, представляющие взаимный интерес.