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Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД Саудовской Аравии двусторонние отношения

Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД Саудовской Аравии двусторонние отношения Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев обсудил с заместителем министра иностранных дел королевства Абдулкаримом Аль-Курайши двусторонние отношения между двумя странами.
Внешняя политика
7 июля 2024 г. 20:39
Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД Саудовской Аравии двусторонние отношения

Посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев обсудил с заместителем министра иностранных дел королевства Абдулкаримом Аль-Курайши двусторонние отношения между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщило саудовское внешнеполитическое ведомство.

"Заместитель министра иностранных дел Валид бин Абдулкарим Аль-Курайши сегодня принял в Эр-Рияде посла Азербайджана в Королевстве Шахина Абдуллаева", - говорится в сообщении.

Согласно информации, на встрече были обсуждены двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития во всех сферах, а также затронуты темы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Səudiyyənin XİN başçısının müavini ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

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