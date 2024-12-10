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Посол Азербайджана обсудил с сенатором Пакистана перспективы роста взаимных инвестиций

Посол Азербайджана обсудил с сенатором Пакистана перспективы роста взаимных инвестиций Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с сенатором Пакистана салимом Мандвиваллой возможности для расширения двустороннего сотрудничества.
Внешняя политика
10 декабря 2024 г. 22:52
Посол Азербайджана обсудил с сенатором Пакистана перспективы роста взаимных инвестиций

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с сенатором Пакистана Салимом Мандвиваллой возможности для расширения двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Сената Пакистана на странице ведомства в соцсети.

"Посол Азербайджана господин Хазар Фархадов встретился с сенатором Салимом Мандвиваллой в Секретариате Сената", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам углубления двусторонних отношений между Азербайджаном и Пакистаном, расширения торгового и инвестиционного сотрудничества и укрепления парламентских связей.

"Обсуждения охватили ряд тем, включая укрепление сотрудничества в различных экономических секторах и изучение возможностей для инвестиционного и делового сотрудничества", – подчеркивается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Pakistanın senatoru ilə investisiya imkanlarını müzakirə ediblər

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