Посол Азербайджана обсудил с сенатором Пакистана перспективы роста взаимных инвестиций

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с сенатором Пакистана Салимом Мандвиваллой возможности для расширения двустороннего сотрудничества.
Как передает Report, об этом
"Посол Азербайджана господин Хазар Фархадов встретился с сенатором Салимом Мандвиваллой в Секретариате Сената", – говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам углубления двусторонних отношений между Азербайджаном и Пакистаном, расширения торгового и инвестиционного сотрудничества и укрепления парламентских связей.
"Обсуждения охватили ряд тем, включая укрепление сотрудничества в различных экономических секторах и изучение возможностей для инвестиционного и делового сотрудничества", – подчеркивается в публикации.