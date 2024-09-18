О нас

Посол Азербайджана обсудил с секретарем МИД Непала отношения между двумя странами

Посол Азербайджана обсудил с секретарем МИД Непала отношения между двумя странами Новоназначенный посол-нерезидент Азербайджана в Непале Эльчин Гусейнли обсудил отношения между двумя странами с секретарем по иностранным делам этой страны Севой Ламсал.
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 03:36
Посол Азербайджана обсудил с секретарем МИД Непала отношения между двумя странами

Новоназначенный посол-нерезидент Азербайджана в Непале Эльчин Гусейнли обсудил отношения между двумя странами с секретарем по иностранным делам этой страны Севой Ламсал.

Как сообщает Report, об этом пресс-служба Министерства иностранных дел южноазиатской страны сообщила в соцсети Х.

"Сегодня (17 сентября - ред.) новоназначенный посол-нерезидент Азербайджана в Непале Эльчин Гусейнли нанес визит секретарю по иностранным делам Севе Ламсал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече обсуждались азербайджано-непальские отношения.

"Секретарь по иностранным делам также передала наилучшие пожелания успешного проведения COP29, который состоится в Баку в ноябре 2024 года", - добавила пресс-служба.

Напомним, что ранее дипломат вручил верительные грамоты президенту Мальдив, где он также является нерезидентным послом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Nepalın xarici işlər üzrə katibi ilə iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edib

Другие новости из категории

Посол Азербайджана обсудил вопросы торговли и транзита от имени министра экономики Афганистана
Посол Азербайджана обсудил вопросы торговли и транзита от имени министра экономики Афганистана
18 сентября 2024 г. 02:41
Москва и Баку обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества
Москва и Баку обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества
17 сентября 2024 г. 22:07
Айхан Гаджизаде: Более 30 стран хотят стать членами БРИКС, что говорит о растущем интересе к организации
Айхан Гаджизаде: Более 30 стран хотят стать членами БРИКС, что говорит о растущем интересе к организации
17 сентября 2024 г. 21:06
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили региональные вопросы
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили региональные вопросы
17 сентября 2024 г. 20:04
МИД: Высказывания представителя USAID в адрес Азербайджана - не что иное, как поощрение сепаратизма 
МИД: Высказывания представителя USAID в адрес Азербайджана - не что иное, как поощрение сепаратизма 
17 сентября 2024 г. 19:38
Послы Азербайджана в Омане и Таиланде уже приступили к работе
Послы Азербайджана в Омане и Таиланде уже приступили к работе
17 сентября 2024 г. 18:34
Представитель МИД: Вооружение Армении Францией послужит деструктивной деятельности в регионе
Представитель МИД: Вооружение Армении Францией послужит деструктивной деятельности в регионе
17 сентября 2024 г. 17:34
МИД: Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются граждане, желающие получить шенгенскую визу
МИД: Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются граждане, желающие получить шенгенскую визу
17 сентября 2024 г. 16:11
Айхан Гаджизаде: Некоторые положения проекта мирного соглашения все еще предстоит урегулировать
Айхан Гаджизаде: Некоторые положения проекта мирного соглашения все еще предстоит урегулировать
17 сентября 2024 г. 15:38
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжира в Азербайджане
17 сентября 2024 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi