Посол Азербайджана обсудил с секретарем МИД Непала отношения между двумя странами

Новоназначенный посол-нерезидент Азербайджана в Непале Эльчин Гусейнли обсудил отношения между двумя странами с секретарем по иностранным делам этой страны Севой Ламсал.

Новоназначенный посол-нерезидент Азербайджана в Непале Эльчин Гусейнли обсудил отношения между двумя странами с секретарем по иностранным делам этой страны Севой Ламсал.

Как сообщает Report , об этом пресс-служба Министерства иностранных дел южноазиатской страны сообщила в соцсети Х.

"Сегодня (17 сентября - ред.) новоназначенный посол-нерезидент Азербайджана в Непале Эльчин Гусейнли нанес визит секретарю по иностранным делам Севе Ламсал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече обсуждались азербайджано-непальские отношения.

"Секретарь по иностранным делам также передала наилучшие пожелания успешного проведения COP29, который состоится в Баку в ноябре 2024 года", - добавила пресс-служба.

Напомним, что ранее дипломат вручил верительные грамоты президенту Мальдив, где он также является нерезидентным послом.