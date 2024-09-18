Посол Азербайджана обсудил с секретарем МИД Непала отношения между двумя странами

Новоназначенный посол-нерезидент Азербайджана в Непале Эльчин Гусейнли обсудил отношения между двумя странами с секретарем по иностранным делам этой страны Севой Ламсал.
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"Сегодня (17 сентября - ред.) новоназначенный посол-нерезидент Азербайджана в Непале Эльчин Гусейнли нанес визит секретарю по иностранным делам Севе Ламсал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече обсуждались азербайджано-непальские отношения.
"Секретарь по иностранным делам также передала наилучшие пожелания успешного проведения COP29, который состоится в Баку в ноябре 2024 года", - добавила пресс-служба.
Напомним, что ранее дипломат вручил верительные грамоты президенту Мальдив, где он также является нерезидентным послом.