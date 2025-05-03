Посол Азербайджана обсудил с представителем МИД Таиланда экономические вопросы

Посол Азербайджана в Бангкоке Эльчин Баширов обсудил развитие экономических отношений на многосторонних платформах с генеральным директором департамента международных экономических вопросов МИД Таиланда Ручикорн Саенгчантр.

Посол Азербайджана в Бангкоке Эльчин Баширов обсудил развитие экономических отношений на многосторонних платформах с генеральным директором департамента международных экономических вопросов МИД Таиланда Ручикорн Саенгчантр.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе азербайджанской дипмиссии.

"Посол Эльчин Баширов встретился с генеральным директором департамента международных экономических вопросов Министерства иностранных дел Королевства Таиланд Ручикорн Саенгчантр", – отмечается в публикации посольства в соцсети Х.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями о перспективах развития экономического взаимодействия Баку и Бангкока на двусторонних и многосторонних платформах.

Напомним, что в феврале азербайджанский дипломат обсудил с губернатором провинции Пхукет Софоном Суваннаратом пути развития связей в сфере туризма.