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Посол Азербайджана обсудил с представителем МИД Таиланда экономические вопросы

Посол Азербайджана обсудил с представителем МИД Таиланда экономические вопросы Посол Азербайджана в Бангкоке Эльчин Баширов обсудил развитие экономических отношений на многосторонних платформах с генеральным директором департамента международных экономических вопросов МИД Таиланда Ручикорн Саенгчантр.
Внешняя политика
3 мая 2025 г. 06:37
Посол Азербайджана обсудил с представителем МИД Таиланда экономические вопросы

Посол Азербайджана в Бангкоке Эльчин Баширов обсудил развитие экономических отношений на многосторонних платформах с генеральным директором департамента международных экономических вопросов МИД Таиланда Ручикорн Саенгчантр.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанской дипмиссии.

"Посол Эльчин Баширов встретился с генеральным директором департамента международных экономических вопросов Министерства иностранных дел Королевства Таиланд Ручикорн Саенгчантр", – отмечается в публикации посольства в соцсети Х.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями о перспективах развития экономического взаимодействия Баку и Бангкока на двусторонних и многосторонних платформах.

Напомним, что в феврале азербайджанский дипломат обсудил с губернатором провинции Пхукет Софоном Суваннаратом пути развития связей в сфере туризма.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Tailand XİN-in rəsmisi ilə iqtisadi məsələləri müzakirə edib

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