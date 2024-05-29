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Посол Азербайджана обсудил с председателем Сената Узбекистана торгово-экономические вопросы

Посол Азербайджана обсудил с председателем Сената Узбекистана торгово-экономические вопросы Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев обсудил с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана торгово-экономические вопросы, а также межпарламентские связи между двумя странами.
Внешняя политика
29 мая 2024 г. 23:20
Посол Азербайджана обсудил с председателем Сената Узбекистана торгово-экономические вопросы

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев обсудил с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана торгово-экономические вопросы, а также межпарламентские связи между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Сената.

"Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева приняла посла Азербайджана в Узбекистане Гусейна Гулиева. Стороны особо отметили, что сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном развивается благодаря дружественным отношениям, основанным на сильной политической воле и взаимном доверии между лидерами двух государств”, – говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе диалога состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах торгово-экономических, культурно-гуманитарных и межпарламентских связей между странами.

”Исходя из нынешнего высокого уровня отношений, сложившихся между парламентами Узбекистана и Азербайджана, были обсуждены дальнейшие планы", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Özbəkistan Senatının sədri ilə ticari-iqtisadi məsələləri müzakirə edib

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