Посол Азербайджана обсудил с пакистанским министром торговлю со странами Центральной Азии

Посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов обсудил с министром приватизации Пакистана Абдул Алим Ханом торговую и деловую активность этой страны со странами Центральной Азии.

Посол Азербайджана в Исламабаде Хазар Фархадов обсудил с министром приватизации Пакистана Абдул Алим Ханом торговую и деловую активность этой страны со странами Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службе диппредставительства, об этом сообщило издание Associated Press of Pakistan.

Пакистанский министр в ходе встречи отметил, что страны Центральной Азии могут стать бенефициарами проекта Китайско-Пакистанского экономического коридора, который позволит значительно повысить экономическую активность в регионе. Министр Абдул Алим Хан проинформировал азербайджанского дипломата о своем недавнем визите в Центральную Азию и торговых соглашениях, достигнутых на конференции "Дорога в Тянь-Шань", состоявшейся в столице Таджикистана Душанбе.

Посол Хазар Фархадов выразил благодарность министру за предложение по развитию двустороннего сотрудничества.

"Пакистан располагает большим потенциалом в различных областях, и шаги по его развитию будут приветствоваться", - приводит издание слова Х.Фархадова.