Посол Азербайджана обсудил с пакистанским министром развитие экономического партнерства

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов встретился с министром планирования и развития этой страны Ахсаном Игбалом.
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Согласно информации, стороны подчеркнули прочные братские отношения между Пакистаном и Азербайджаном.
В ходе встречи также состоялись обсуждения касательного взаимного сотрудничества, был проведен обмен мнениями по развитию экономического партнерства между двумя странами.
Напомним, что 3 июля на полях 24-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития торгово-экономических связей в трехстороннем формате в соответствии с духом политических связей между нашими странами, сотрудничества в области инноваций, энергетики, сельского хозяйства, в гуманитарной и других сферах.