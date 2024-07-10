Посол Азербайджана обсудил с пакистанским министром развитие экономического партнерства

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов встретился с министром планирования и развития этой страны Ахсаном Игбалом.

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов встретился с министром планирования и развития этой страны Ахсаном Игбалом.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба пакистанского ведомства в соцсети Х.

Согласно информации, стороны подчеркнули прочные братские отношения между Пакистаном и Азербайджаном.

В ходе встречи также состоялись обсуждения касательного взаимного сотрудничества, был проведен обмен мнениями по развитию экономического партнерства между двумя странами.

Напомним, что 3 июля на полях 24-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития торгово-экономических связей в трехстороннем формате в соответствии с духом политических связей между нашими странами, сотрудничества в области инноваций, энергетики, сельского хозяйства, в гуманитарной и других сферах.