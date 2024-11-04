Посол Азербайджана обсудил с мэром Аммана развитие сотрудничества между столицами двух стран

Посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов встретился с мэром Аммана Юсуфом Аль-Шаварбе.

Посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов встретился с мэром Аммана Юсуфом Аль-Шаварбе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу мэрии Аммана, стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между столицами двух стран.

Посол Салимов высоко оценил уровень развития Аммана и подчеркнул готовность правительства Азербайджана развивать двустороннее сотрудничество с Иорданией.

Напомним, в 2007 году между Исполнительной властью города Баку и муниципалитетом Аммана был подписан протокол о дружбе и сотрудничестве.