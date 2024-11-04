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Посол Азербайджана обсудил с мэром Аммана развитие сотрудничества между столицами двух стран

Посол Азербайджана обсудил с мэром Аммана развитие сотрудничества между столицами двух стран Посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов встретился с мэром Аммана Юсуфом Аль-Шаварбе.
Внешняя политика
4 ноября 2024 г. 19:12
Посол Азербайджана обсудил с мэром Аммана развитие сотрудничества между столицами двух стран

Посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов встретился с мэром Аммана Юсуфом Аль-Шаварбе.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу мэрии Аммана, стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между столицами двух стран.

Посол Салимов высоко оценил уровень развития Аммана и подчеркнул готовность правительства Азербайджана развивать двустороннее сотрудничество с Иорданией.

Напомним, в 2007 году между Исполнительной властью города Баку и муниципалитетом Аммана был подписан протокол о дружбе и сотрудничестве.

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador discusses expanding co-op with Amman’s Mayor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Əmmanın meri ilə əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

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