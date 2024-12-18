Посол Азербайджана обсудил с латвийскими депутатами двустороннее сотрудничество

Посол Азербайджана в Риге Эльнур Султанов обсудил текущее состояние межпарламентского диалога с группой по развитию сотрудничества Сейма Латвии с парламентом Азербайджана.

Посол Азербайджана в Риге Эльнур Султанов обсудил текущее состояние межпарламентского диалога с группой по развитию сотрудничества Сейма Латвии с парламентом Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба посольства в соцсетях.

"17 декабря посол Эльнур Султанов встретился с членами группы по развитию сотрудничества Сейма Латвии с парламентом Азербайджана", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Латвией, включая межпарламентский диалог.

Напомним, что 31 октября посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов обсудил с министром экономики прибалтийской страны Викторсом Валайнисом текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

