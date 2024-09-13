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Посол Азербайджана обсудил с кенийским министром сотрудничество в сфере инноваций и зеленой энергетики

Посол Азербайджана обсудил с кенийским министром сотрудничество в сфере инноваций и зеленой энергетики Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев встретился с министром по делам молодежи и спорта этой страны Кипчумбой Муркоменом, чтобы обсудить возможности сотрудничества в таких областях, как инновации, зеленая энергетика и спорт.
Внешняя политика
13 сентября 2024 г. 06:22
Посол Азербайджана обсудил с кенийским министром сотрудничество в сфере инноваций и зеленой энергетики

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев встретился с министром по делам молодежи и спорта этой страны Кипчумбой Муркоменом, чтобы обсудить возможности сотрудничества в таких областях, как инновации, зеленая энергетика и спорт.

Как сообщает Report, об этом африканский политик написал на своей странице в соцсети.

"Провел плодотворную беседу с послом Азербайджана в Кении Султаном Гаджиевым, который любезно встретился со мной в "Таланта Плаза". Мы рассмотрели возможности сотрудничества в направлении социально-экономической трансформации среди молодежи в различных секторах, включая сельское хозяйство, инновации, зеленую энергетику, спорт и креативную индустрию", - отметил Муркомен.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Keniyanın gənclər naziri ilə innovasiya, yaşıl enerji sahələrində əməkdaşlığı müzakirə edib

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