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Посол Азербайджана обсудил с губернатором Пхукета развитие связей в сфере туризма

Посол Азербайджана обсудил с губернатором Пхукета развитие связей в сфере туризма Посол Азербайджана в Таиланде Эльчин Баширов обсудил с губернатором провинции Пхукет Софоном Суваннаратом пути развития связей в сфере туризма.
Внешняя политика
18 февраля 2025 г. 03:39
Посол Азербайджана обсудил с губернатором Пхукета развитие связей в сфере туризма

Посол Азербайджана в Таиланде Эльчин Баширов обсудил с губернатором провинции Пхукет Софоном Суваннаратом пути развития связей в сфере туризма.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанской дипмиссии.

"В рамках визита в провинцию Пхукет Королевства Таиланд посол Эльчин Баширов встретился с губернатором провинции Пхукет Софоном Суваннаратом. Во встрече также приняли участие руководители миграционных, полицейских и туристических ведомств региона", – говорится в сообщении посольства в соцсети Х.

Стороны обменялись мнениями о путях развития связей в сфере туризма между Азербайджаном и провинцией Пхукет.

Напомним, что в прошлом месяце азербайджанский дипломат встретился с генеральным директором Центра разминирования Таиланда Саксит Сангчанинтра.

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