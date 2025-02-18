Посол Азербайджана обсудил с губернатором Пхукета развитие связей в сфере туризма

Посол Азербайджана в Таиланде Эльчин Баширов обсудил с губернатором провинции Пхукет Софоном Суваннаратом пути развития связей в сфере туризма.

Посол Азербайджана в Таиланде Эльчин Баширов обсудил с губернатором провинции Пхукет Софоном Суваннаратом пути развития связей в сфере туризма.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе азербайджанской дипмиссии.

"В рамках визита в провинцию Пхукет Королевства Таиланд посол Эльчин Баширов встретился с губернатором провинции Пхукет Софоном Суваннаратом. Во встрече также приняли участие руководители миграционных, полицейских и туристических ведомств региона", – говорится в сообщении посольства в соцсети Х.

Стороны обменялись мнениями о путях развития связей в сфере туризма между Азербайджаном и провинцией Пхукет.

Напомним, что в прошлом месяце азербайджанский дипломат встретился с генеральным директором Центра разминирования Таиланда Саксит Сангчанинтра.