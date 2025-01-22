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Посол Азербайджана обсудил с главой Сената Бельгии двусторонние отношения

Посол Азербайджана обсудил с главой Сената Бельгии двусторонние отношения Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при ЕС Вагиф Садыгов на встрече с главой бельгийского Сената (верхняя палата парламента) Валери Де Бю обсудил вопросы двустороннего сотрудничества между Баку и Брюсселем.
Внешняя политика
22 января 2025 г. 03:33
Посол Азербайджана обсудил с главой Сената Бельгии двусторонние отношения

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при ЕС Вагиф Садыгов на встрече с главой бельгийского Сената (верхняя палата парламента) Валери Де Бю обсудил вопросы двустороннего сотрудничества между Баку и Брюсселем.

Как передает Report, об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Мне выпала честь 21 января быть принятым председателем Сената Бельгии Валери Де Бю. У нас состоялся интересный разговор по многим вопросам, касающимся многопрофильных отношений между Бельгией и Азербайджаном на федеральном и региональном уровнях", - отметил В.Садыгов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Belçika Senatının sədri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

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