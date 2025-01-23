Посол Азербайджана обсудил с афганским министром наращивание товарооборота между двумя странами

Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов обсудил увеличение товарооборота с и.о. министра промышленности и торговли этой страны Нуруддином Азизи.

Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов обсудил увеличение товарооборота с и.о. министра промышленности и торговли этой страны Нуруддином Азизи.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе афганского ведомства.

"Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Нуруддин Азизи встретился с послом Азербайджана в Кабуле Ильхамом Мамедовым", - указали в министерстве.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы увеличения товарооборота, организация совместных выставок продукции двух стран и поддержание активности коридора Лапис Лазули (Лазуритовый коридор).

"Была достигнута договоренность об обмене списками экспортных товаров обеих стран для укрепления торгово-экономических связей, проведении выставки афганской продукции в Азербайджане и представлении команды из четырех человек для дополнительной координации и коммуникации", - подчеркнули в пресс-службе.