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Посол Азербайджана обсудил с афганским министром наращивание товарооборота между двумя странами

Посол Азербайджана обсудил с афганским министром наращивание товарооборота между двумя странами Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов обсудил увеличение товарооборота с и.о. министра промышленности и торговли этой страны Нуруддином Азизи.
Внешняя политика
23 января 2025 г. 04:52
Посол Азербайджана обсудил с афганским министром наращивание товарооборота между двумя странами

Посол Азербайджана в Афганистане Ильхам Мамедов обсудил увеличение товарооборота с и.о. министра промышленности и торговли этой страны Нуруддином Азизи.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе афганского ведомства.

"Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Нуруддин Азизи встретился с послом Азербайджана в Кабуле Ильхамом Мамедовым", - указали в министерстве.

Отмечается, что на встрече обсуждались вопросы увеличения товарооборота, организация совместных выставок продукции двух стран и поддержание активности коридора Лапис Лазули (Лазуритовый коридор).

"Была достигнута договоренность об обмене списками экспортных товаров обеих стран для укрепления торгово-экономических связей, проведении выставки афганской продукции в Азербайджане и представлении команды из четырех человек для дополнительной координации и коммуникации", - подчеркнули в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Əfqanıstan naziri ilə ticarət mübadiləsinin artırılmasını müzakirə edib

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