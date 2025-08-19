Посол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Кении

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев встретился с министром земель, общественных работ, жилья и градостроительства Кении Элис Вахоме для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.

Об этом Report сообщили в посольстве.

На встрече отмечено, что Кения имеет значительный опыт в обеспечении граждан доступным жильем, а также в вопросах устойчивого градостроительства и адаптации к изменению климата.

Собеседники обсудили подготовку к 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая пройдет в 2026 году в Баку, и выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в этой сфере.

Посол также пригласил министра принять участие в III Азербайджанском градостроительном форуме, который состоится 15-17 октября 2025 года в Ханкенди и Баку.