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Посол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Иордании

Посол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Иордании Посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов встретился с министром промышленности, торговли и снабжения этой страны, сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан - Иордания Юсефом Махмудом Аль Шамали.
Внешняя политика
21 февраля 2024 г. 14:31
Посол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Иордании

Посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов встретился с министром промышленности, торговли и снабжения этой страны, сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан - Иордания Юсефом Махмудом Аль Шамали.

Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "Х".

Он отметил, что в рамках встречи были обсуждены вопросы, представляющие общий интерес, и перспективы сотрудничества между двумя странами.

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador discusses cooperation prospects with Jordanian minister
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri iordaniyalı nazirlə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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