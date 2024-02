Посол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Иордании

Посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов встретился с министром промышленности, торговли и снабжения этой страны, сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан - Иордания Юсефом Махмудом Аль Шамали.

Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "Х".

Он отметил, что в рамках встречи были обсуждены вопросы, представляющие общий интерес, и перспективы сотрудничества между двумя странами.