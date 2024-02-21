Посол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Иордании
Посол Азербайджана обсудил перспективы сотрудничества с министром Иордании Посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов встретился с министром промышленности, торговли и снабжения этой страны, сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан - Иордания Юсефом Махмудом Аль Шамали.
Посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов встретился с министром промышленности, торговли и снабжения этой страны, сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан - Иордания Юсефом Махмудом Аль Шамали.
Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "Х".
Он отметил, что в рамках встречи были обсуждены вопросы, представляющие общий интерес, и перспективы сотрудничества между двумя странами.
Had a delightful meeting with His Excellency Mr. Yousef Mahmoud Al Shamali, Minister of Industry and Supply, co-chair of Azerbaijani-Jordanian Intergovernmental Commission.