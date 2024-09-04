Посол Азербайджана обсудил оперативные возможности с главой морского порта Курык

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в ходе посещения морского порта Курык обсудил с генеральным директором Сериком Ахметовым оперативные возможности объекта.

Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в ходе посещения морского порта Курык обсудил с генеральным директором Сериком Ахметовым оперативные возможности объекта.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе азербайджанской дипмиссии.

"Посол Агалар Атамогланов посетил морской порт Курык, который считается одним из важных транспортных узлов стратегически значимого Среднего коридора. Генеральный директор Серик Ахметов предоставил подробную информацию об операционных возможностях порта, а также о транзитном и перевалочном потенциале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи состоялся полезный обмен мнениями о перспективах сохранения и дальнейшего развития положительной динамики в сфере транзитных грузоперевозок по Среднему коридору.