Посол Азербайджана обсудил международные вопросы с госсекретарем МИД Алжира

Посол Азербайджана в Алжире Турал Рзаев обсудил с государственным секретарем Министерства иностранных дел этой страны Сельмой Бахтой Мансури глобальные вопросы, в том числе африканского региона.

Посол Азербайджана в Алжире Турал Рзаев обсудил с государственным секретарем Министерства иностранных дел этой страны Сельмой Бахтой Мансури глобальные вопросы, в том числе африканского региона.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба алжирского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня (30 января - ред.) в штаб-квартире министерства <...> Мансури приняла нанесших визит вежливости послов Словении, Южной Кореи и Азербайджана в Алжире Уршку Мендак, Ю Киюна и Турала Рзаева", - говорится на странице МИД в фейсбуке.

Отмечается, что на встречах также обсуждались пути развития сотрудничества.