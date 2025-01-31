О нас

Посол Азербайджана обсудил международные вопросы с госсекретарем МИД Алжира

Посол Азербайджана обсудил международные вопросы с госсекретарем МИД Алжира Посол Азербайджана в Алжире Турал Рзаев обсудил с государственным секретарем Министерства иностранных дел этой страны Сельмой Бахтой Мансури глобальные вопросы, в том числе африканского региона.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 03:08
Посол Азербайджана обсудил международные вопросы с госсекретарем МИД Алжира

Посол Азербайджана в Алжире Турал Рзаев обсудил с государственным секретарем Министерства иностранных дел этой страны Сельмой Бахтой Мансури глобальные вопросы, в том числе африканского региона.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба алжирского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня (30 января - ред.) в штаб-квартире министерства <...> Мансури приняла нанесших визит вежливости послов Словении, Южной Кореи и Азербайджана в Алжире Уршку Мендак, Ю Киюна и Турала Рзаева", - говорится на странице МИД в фейсбуке.

Отмечается, что на встречах также обсуждались пути развития сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Əlcəzair XİN-in dövlət katibi ilə beynəlxalq məsələləri müzakirə edib

Экслюзивные новости

ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi