Посол Азербайджана обсудил двусторонние отношения с вице-спикером парламента Украины

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк обсудила с послом Азербайджана в Киеве Сеймуром Мардалиевым состояние межгосударственных отношений и продвижение тесного сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк обсудила с послом Азербайджана в Киеве Сеймуром Мардалиевым состояние межгосударственных отношений и продвижение тесного сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Как сообщает Report , об этом украинский политик написала в соцсети Х.

Встретилась с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым. Обсудили состояние межгосударственных отношений и налаживание тесного сотрудничества Верховной Рады и Милли Меджлис нового созыва.

Отметили важность неизменной позиции обеих стран по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и Азербайджана в международно признанных границах", - отметила Е.Кондратюк.

Вице-спикер также подчеркнула, что высоко ценит усилия Азербайджана по реабилитации украинских детей, пострадавших от войны.

"Мы ценим усилия Азербайджана по реабилитации украинских детей, пострадавших от войны. В этом году при содействии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана были гостеприимно приняты на отдых три группы украинских детей. В общей сложности более 180 украинских детей прошли социально-психологическую реабилитацию в этой стране.

Надеемся на продолжение программы отдыха и реабилитации украинских детей войны в Азербайджане в 2025 году. Договорились с послом [Сеймуром Мардалиевым] и дальше координировать усилия в этом направлении", - заключила Елена Кондратюк.