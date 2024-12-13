Посол Азербайджана обсудил двусторонние отношения с вице-спикером парламента Украины

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк обсудила с послом Азербайджана в Киеве Сеймуром Мардалиевым состояние межгосударственных отношений и продвижение тесного сотрудничества между законодательными органами двух стран.
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Встретилась с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым. Обсудили состояние межгосударственных отношений и налаживание тесного сотрудничества Верховной Рады и Милли Меджлис нового созыва.
Отметили важность неизменной позиции обеих стран по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и Азербайджана в международно признанных границах", - отметила Е.Кондратюк.
Вице-спикер также подчеркнула, что высоко ценит усилия Азербайджана по реабилитации украинских детей, пострадавших от войны.
"Мы ценим усилия Азербайджана по реабилитации украинских детей, пострадавших от войны. В этом году при содействии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана были гостеприимно приняты на отдых три группы украинских детей. В общей сложности более 180 украинских детей прошли социально-психологическую реабилитацию в этой стране.
Надеемся на продолжение программы отдыха и реабилитации украинских детей войны в Азербайджане в 2025 году. Договорились с послом [Сеймуром Мардалиевым] и дальше координировать усилия в этом направлении", - заключила Елена Кондратюк.