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Посол Азербайджана обсудил двусторонние отношения с президентом Колумбии

Посол Азербайджана обсудил двусторонние отношения с президентом Колумбии Посол Азербайджана в странах Латинской Америки Мамед Талыбов встретился с новоизбранным президентом Колумбии Густаво Петро.
Внешняя политика
11 августа 2022 г. 07:53
Посол Азербайджана обсудил двусторонние отношения с президентом Колумбии

Посол Азербайджана в странах Латинской Америки Мамед Талыбов встретился с новоизбранным президентом Колумбии Густаво Петро.

Как передает Report, об этом посол сообщил в своем Twitter-аккаунте.

М.Талыбов отметил, что передал наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Колумбии.

"Мы говорили о важности наших двусторонних отношений и сотрудничества в различных сферах, в том числе в сфере экономического потенциала", - отметил посол.

Посол Азербайджана в странах Латинской Америки ранее принял участие в церемонии приведения к присяге нового президента Колумбии.

Густаво Петро, избранный президентом страны от коалиции левых партий "Исторический пакт", приступил к осуществлению полномочий главы государства 8 августа.

Он первый президент, представляющий левые силы Колумбии. На выборах, состоявшихся 19 июня, за Петро проголосовало 50,4% избирателей. Его главный соперник Родольфо Эрнандес, представляющий политическое движение "Лига правителей против коррупции", получил 47,3% голосов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Kolumbiya Prezidenti ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

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