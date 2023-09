Посол Азербайджана обсудил двустороннее сотрудничество с главой МИД Пакистана

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с министром иностранных дел страны Джалилом Аббас Джилани двустороннее сотрудничество между Баку и Исламабадом.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Пакистана в социальной сети X.

По информации ведомства, стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений между странами.

"Собеседники отметили позитивную динамику развития связей между Баку и Исламабадом, подтвердили решимость в дальнейшем развитии сотрудничества с фокусом на торговлю, транспортные связи и контакты между гражданами", - говорится в публикации.