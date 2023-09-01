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Посол Азербайджана обсудил двустороннее сотрудничество с главой МИД Пакистана

Посол Азербайджана обсудил двустороннее сотрудничество с главой МИД Пакистана Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с министром иностранных дел страны Джалилом Аббас Джилани двустороннее сотрудничество между Баку и Исламабадом
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 13:01
Посол Азербайджана обсудил двустороннее сотрудничество с главой МИД Пакистана

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил с министром иностранных дел страны Джалилом Аббас Джилани двустороннее сотрудничество между Баку и Исламабадом.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Пакистана в социальной сети X.

По информации ведомства, стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений между странами.

"Собеседники отметили позитивную динамику развития связей между Баку и Исламабадом, подтвердили решимость в дальнейшем развитии сотрудничества с фокусом на торговлю, транспортные связи и контакты между гражданами", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub

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