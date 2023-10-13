Посол Азербайджана обсудил будущие проекты с председателями TDJF и TİMBİR

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял председателей Федерации журналистов тюркского мира (TDJF) Мендереса Демира и Союза интернет-медиа Турции (TİMBİR) Сулеймана Баса.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял председателей Федерации журналистов тюркского мира (TDJF) Мендереса Демира и Союза интернет-медиа Турции (TİMBİR) Сулеймана Баса.

Как передает Report, информацию об этом в социальной сети опубликовало посольство Азербайджана в Турции.

"Посол Рашад Мамедов принял председателя Федерации журналистов тюркского мира Мендереса Демира и председателя TİMBİR Сулеймана Баса. На встрече обсуждалась деятельность TDJF и предстоящие проекты, связанные с продвижением культуры и искусства тюркских государств", - отметили в посольстве.

