Посол Азербайджана обсудил будущие проекты с председателями TDJF и TİMBİR
Посол Азербайджана обсудил будущие проекты с председателями TDJF и TİMBİRПосол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял председателей Федерации журналистов тюркского мира (TDJF) Мендереса Демира и Союза интернет-медиа Турции (TİMBİR) Сулеймана Баса.
Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял председателей Федерации журналистов тюркского мира (TDJF) Мендереса Демира и Союза интернет-медиа Турции (TİMBİR) Сулеймана Баса.
Как передает Report, информацию об этом в социальной сети опубликовало посольство Азербайджана в Турции.
"Посол Рашад Мамедов принял председателя Федерации журналистов тюркского мира Мендереса Демира и председателя TİMBİR Сулеймана Баса. На встрече обсуждалась деятельность TDJF и предстоящие проекты, связанные с продвижением культуры и искусства тюркских государств", - отметили в посольстве.
Büyükelçi Reşad Memmedov Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve TİMBİR Genel Başkanı Süleyman Basa’yı makamında kabul etti. Görüşmede TDGF’nin Türk devletlerinin kültür ve sanatını tanıtmak için yaptığı faaliyetler ve öngörülen projeler konuşuldu. pic.twitter.com/chXG3QMfv9