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Посол Азербайджана обсудил будущие проекты с председателями TDJF и TİMBİR

Посол Азербайджана обсудил будущие проекты с председателями TDJF и TİMBİR Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял председателей Федерации журналистов тюркского мира (TDJF) Мендереса Демира и Союза интернет-медиа Турции (TİMBİR) Сулеймана Баса.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 21:29
Посол Азербайджана обсудил будущие проекты с председателями TDJF и TİMBİR

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял председателей Федерации журналистов тюркского мира (TDJF) Мендереса Демира и Союза интернет-медиа Турции (TİMBİR) Сулеймана Баса.

Как передает Report, информацию об этом в социальной сети опубликовало посольство Азербайджана в Турции.

"Посол Рашад Мамедов принял председателя Федерации журналистов тюркского мира Мендереса Демира и председателя TİMBİR Сулеймана Баса. На встрече обсуждалась деятельность TDJF и предстоящие проекты, связанные с продвижением культуры и искусства тюркских государств", - отметили в посольстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri TDJF və TİMBİR-in sədrləri ilə qarşıdakı layihələri müzakirə edib

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