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Посол Азербайджана обозначила приоритетные направления сотрудничества с Польшей

Посол Азербайджана обозначила приоритетные направления сотрудничества с Польшей Сотрудничество Азербайджана и Польши основано на взаимной дружбе и доверии.
Внешняя политика
20 октября 2022 г. 12:27
Посол Азербайджана обозначила приоритетные направления сотрудничества с Польшей

Сотрудничество Азербайджана и Польши основано на взаимной дружбе и доверии.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова заявила на проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Польша-Азербайджан.

По ее словам, после освобождения оккупированных территорий Азербайджана между странами открылись новые перспективы сотрудничества.

"Транспорт и логистика - одно из основных направлений сотрудничества между нашими странами", отметила посол, добавив, что Польша могла бы также оказать поддержку Азербайджану в развитии сферы технологий и инноваций.

Кроме того, по ее словам, Азербайджан и Польша могли бы совместно инвестировать в ВИЭ.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Polşa ilə əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb

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