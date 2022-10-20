Посол Азербайджана обозначила приоритетные направления сотрудничества с Польшей

Сотрудничество Азербайджана и Польши основано на взаимной дружбе и доверии.

Сотрудничество Азербайджана и Польши основано на взаимной дружбе и доверии.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова заявила на проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Польша-Азербайджан.

По ее словам, после освобождения оккупированных территорий Азербайджана между странами открылись новые перспективы сотрудничества.

"Транспорт и логистика - одно из основных направлений сотрудничества между нашими странами", отметила посол, добавив, что Польша могла бы также оказать поддержку Азербайджану в развитии сферы технологий и инноваций.

Кроме того, по ее словам, Азербайджан и Польша могли бы совместно инвестировать в ВИЭ.