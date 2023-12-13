Посол Азербайджана награжден "Орденом почета" Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду наградила посла Азербайджана в этой стране Гудси Османова "Орденом почета".

Президент Молдовы Майя Санду наградила посла Азербайджана в этой стране Гудси Османова "Орденом почета".

Как сообщает Report, Санду приняла посла Гудси Османова, завершающего свою дипломатическую деятельность в Молдове.

На встрече глава государства высоко оценила отношения между двумя странами, подчеркнула важность расширения сотрудничества в ряде областей и увеличения объемов торговли.

Также президент приветствовала открытие 15 сентября "Азербайджанскими авиалиниями" прямых рейсов между Баку и Кишиневом.

Майя Санду поблагодарила посла Азербайджана за его усилия по укреплению отношений между Кишиневом и Баку и наградила его "Орденом почета" Республики Молдова.