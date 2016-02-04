​Посол Азербайджана: Мы готовы выступить в роли посредника для прекращения кризиса между Россией и Турцией

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Мы готовы выступить в роли посредника для прекращения кризиса между Россией и Турцией".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналу "Diplomatic Observer" сказал посол Азербайджана в Турции Фаик Багиров.

По его словам, Азербайджан имеет хорошие связи как с Россией, так и Турцией. Кризис, возникший между двумя странами после известного инцидента с самолетом, посол считает неблагоприятным явлением.

Ф.Багиров отметил, что в критической ситуации, возникшей после того, как был сбит российский самолет, Азербайджан находится рядом с Турцией: "Об этом недавно заявил президент Ильхам Алиев".

Посол отметил значимость турецко-российских связей для кавказского региона.

Дипломат подчеркнул, что для Турции Азербайджан является братской страной, а с Россией у него стратегические связи: "При желании сторон мы готовы взять на себя посредничество".