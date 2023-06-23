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Посол Азербайджана: Мины в Карабахе - большая гуманитарная проблема

Посол Азербайджана: Мины в Карабахе - большая гуманитарная проблема Посол Азербайджана: Мины в Карабахе – большая гуманитарная проблема
Внешняя политика
23 июня 2023 г. 04:54
Посол Азербайджана: Мины в Карабахе - большая гуманитарная проблема

Мины в Карабахе - большая гуманитарная проблема

Как сообщает Report, об этом в интервью итальянскому информационному агентству Agenzia Nova заявил посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров.

"За почти тридцать лет армяне заложили на территории Азербайджана более 1,5 миллиона мин. После освобождения этих земель от оккупации, очищено лишь немногим более 10 процентов территории. По мнению международных организаций, на разминирование территорий потребуются десятилетия", - сказал азербайджанский дипломат.

И.Мухтаров подчеркнул, что все это не позволяет людям вернуться в родные места. Кроме того, она создает препятствие для широкомасштабных реставрационных и строительных работ, проводимых на этих территориях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri: "Qarabağdakı minalar böyük humanitar problemdir"

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