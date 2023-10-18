Посол Азербайджана: К сожалению, Гаага пока не готова объективно оценивать ситуацию в нашем регионе

Принятое накануне Палатой представителей Нидерландов обращение о военной поддержке Армении является согласованной акцией правительства и парламента.

Принятое накануне Палатой представителей Нидерландов обращение о военной поддержке Армении является согласованной акцией правительства и парламента.

Об этом Report сообщил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

"В ходе парламентских дебатов на стадии обсуждения проекта данного документа глава МИД Нидерландов активно его поддержала, заявив, что будет выступать за большую поддержку Армении в рамках ЕС и положительно рассматривать возможные запросы Армении в контексте European Peace Facility. Несмотря на наши многократные предупреждения в ходе встреч в МИД Нидерландов о том, что практическая реализация данного обращения может привести к еще большей милитаризации региона и негативно скажется на переговорном процессе, а также на положении самой Армении, МИД и парламент проигнорировали их", - заявил посол.

"К сожалению, Гаага, претендующая на роль международной столицы права и справедливости, пока не готова объективно, сбалансированно, с учетом позиций международного права, оценивать ситуацию в нашем регионе", - подчеркнул Р. Мустафаев, добавив, что наряду с принципиальной негативной оценкой данного документа с азербайджанской стороны, необходимо продолжать работу с Нидерландами, вести диалог и убеждать.

"Считаю, что логика мирного процесса и работа с ведущими европейским столицами, в том числе и с Гаагой, помогут в нейтрализации этих опасных инициатив нидерландского парламента", - заявил посол Азербайджана.

Комментируя второе обращение Палаты представителей Нидерландов о т.н. "этнической чистке", Р. Мустафаев сообщил, что на парламентских дебатах 12 октября глава МИД Нидерландов однозначно заявила, что при анализе наличия или отсутствия этнической чистки важно учитывать два фактора - принуждение и насилие. "По ее заявлению, две миссии ООН в Карабахском регионе не подтвердили наличия этих факторов, поэтому нет оснований для утверждений об "этнической чистке" в Карабахе. Нравится это нидерландским депутатам, или нет, но маловероятно, что эта позиция официальной Гааги изменится, о чем наглядно свидетельствует тот факт, что вся фракция правящей партии - а это самая крупная фракция палаты - проголосовала вчера против принятия данного документа. Поэтому данное обращение, в котором содержится лишь призыв, является не более, чем "холостым выстрелом", подчеркнул посол Азербайджана.