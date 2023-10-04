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Посол Азербайджана информировал нидерландских парламентариев о планах по реинтеграции армян Карабаха

Посол Азербайджана информировал нидерландских парламентариев о планах по реинтеграции армян Карабаха Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев направил письмо главе Комиссии по иностранным делам Нижней палаты нидерландского парламента, где говорится о причинах локальных контртеррористических действий 19-20 сентября и их последствиях, а также с ин
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 11:26
Посол Азербайджана информировал нидерландских парламентариев о планах по реинтеграции армян Карабаха

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев направил письмо главе Комиссии по иностранным делам Нижней палаты нидерландского парламента, где рассказал о причинах локальных контртеррористических мероприятий 19-20 сентября и их последствиях, об уже предпринятых мерах и будущих планах правительства Азербайджана в области реинтеграции армянского населения Карабаха в правовое пространство Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает посольство нашей страны в Нидерландах.

"Письменное обращение к главе Комиссии и ее членам вызвано тем, что в последние дни сторонники и лоббисты Армении в парламенте существенно активизировали свою деятельность путем направления различных запросов в адрес главы правительства страны и министра иностранных дел, в которых в искаженном виде представляется ситуация в нашем регионе, а сами вопросы подаются в провокационной форме", - пояснило посольство Азербайджана в Нидерландах.

Как отметили в диппредставительстве, секретариат парламентской Комиссии по иностранным делам в течение многих месяцев демонстрирует дискриминационный подход в отношении посольства, не только игнорируя запросы азербайджанской стороны на встречи с депутатами, но и блокируя рассылку депутатам нижней палаты парламента еженедельных пресс-релизов посольства о ситуации в нашем регионе и о политике нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandlı deputatlar Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyası ilə bağlı məlumatlandırılıblar
Версия на английском языке Azerbaijani envoy informs Dutch parliamentarians about plans for reintegration of Karabakh Armenians

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