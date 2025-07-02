Посол Азербайджана и министр образования Марокко обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов встретился с министром высшего образования, научных исследований и инноваций королевства, профессором Аззедином Эль-Мидауи.

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов встретился с министром высшего образования, научных исследований и инноваций королевства, профессором Аззедином Эль-Мидауи.

Как сообщает Report со ссылкой на диппредставительство, в ходе встречи основной темой обсуждения стало дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в сфере образования.

Стороны отметили развитие сотрудничества между рядом высших учебных заведений Азербайджана и Марокко, подписание соглашений, а также обсудили дальнейшие шаги для развития партнерства в данном направлении.

На встрече также обсуждались совместные проекты, которые могут быть реализованы в ближайшие годы, а также взаимные визиты министров, обмен студентами между Азербайджаном и Марокко, участие в летних школах, а также выдача двойных дипломов.

Также были обсуждены возможности обучения марокканских студентов в Азербайджане и преподавания арабского и азербайджанского языков.

