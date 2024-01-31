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Посол Азербайджана и госсекретарь Венгрии обсудили энергетическое сотрудничество

Посол Азербайджана и госсекретарь Венгрии обсудили энергетическое сотрудничество Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде встретился с государственным секретарем по вопросам энергетики и климата Министерства энергетики этой страны Аттилой Штайнером.
Внешняя политика
31 января 2024 г. 16:32
Посол Азербайджана и госсекретарь Венгрии обсудили энергетическое сотрудничество

Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде встретился с государственным секретарем по вопросам энергетики и климата Министерства энергетики этой страны Аттилой Штайнером.

Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "X".

"Было приятно встретиться с госсекретарем Аттилой Штайнером для обсуждения энергетического сотрудничества, в том числе возобновляемых источников энергии, а также других направлений развивающихся азербайджано-венгерских отношений на фоне предстоящего председательства Венгрии в Совете Европейского Союза и проведения в Азербайджане COP29", - написал дипломат.

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador discusses energy cooperation with State Secretary of Hungary
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Macarıstanın dövlət katibi ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

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