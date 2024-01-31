Посол Азербайджана и госсекретарь Венгрии обсудили энергетическое сотрудничество
Посол Азербайджана и госсекретарь Венгрии обсудили энергетическое сотрудничествоПосол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде встретился с государственным секретарем по вопросам энергетики и климата Министерства энергетики этой страны Аттилой Штайнером.
Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде встретился с государственным секретарем по вопросам энергетики и климата Министерства энергетики этой страны Аттилой Штайнером.
Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "X".
"Было приятно встретиться с госсекретарем Аттилой Штайнером для обсуждения энергетического сотрудничества, в том числе возобновляемых источников энергии, а также других направлений развивающихся азербайджано-венгерских отношений на фоне предстоящего председательства Венгрии в Совете Европейского Союза и проведения в Азербайджане COP29", - написал дипломат.
It was a pleasure to meet State Secretary @attila_steiner to discuss energy cooperation, including renewables, as well as other areas of booming bilateral ties in the light of upcoming Presidency at EU Council, and hosting #COP29. Köszönöm szépen, államtitkár úr! pic.twitter.com/S6yKa3t3v5