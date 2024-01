Посол Азербайджана и госсекретарь Венгрии обсудили энергетическое сотрудничество

Посол Азербайджана в Венгрии Таир Тагизаде встретился с государственным секретарем по вопросам энергетики и климата Министерства энергетики этой страны Аттилой Штайнером.

Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "X".

"Было приятно встретиться с госсекретарем Аттилой Штайнером для обсуждения энергетического сотрудничества, в том числе возобновляемых источников энергии, а также других направлений развивающихся азербайджано-венгерских отношений на фоне предстоящего председательства Венгрии в Совете Европейского Союза и проведения в Азербайджане COP29", - написал дипломат.