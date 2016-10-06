Посол Азербайджана: Баку и Москва ежедневно координируют совместную борьбу с терроризмом

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Баку и Москва ежедневно проводят работу по координации совместных усилий в борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

"Работа по координации совместных усилий по борьбе с терроризмом ежедневно проводится, у нас очень активно идут эти процессы. У нас очень хорошее взаимодействие между спецслужбами, между МВД. Совсем недавно в Баку прошло заседание руководителей спецслужб и служб безопасности стран СНГ", — сообщил посол.

П. Бюльбюльоглы отметил, что все то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, в самой Европе, и помноженное на экономический кризис может дать самый негативный и неожиданный результат.

"Каждая страна в отдельности не выдержит борьбы с терроризмом, тем более что терроризм подошёл вплотную к границам СНГ. Как бы мы скептически ни относились к объединению под именем СНГ, в данном случае это периметр внешних границ, и очень важно взаимодействовать. Это взаимодействие между Азербайджаном и Россией есть, между Азербайджаном и Казахстаном также есть. Очень важно искоренять причины терроризма — как в физическом, так и морально-нравственном. Одно без другого невозможно", — добавил он.