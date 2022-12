Посол Азербайджана: Армения должна последовать призывам стран-членов СБ ООН

Призывы к выполнению обязательств по трехстороннему заявлению должны быть исполнены Арменией.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева написала в Twitter.

Она отметила, что Ереван грубо нарушает документ, подписанный лидерами Азербайджана, России и Армении.

"Почти во всех заявлениях государств - членов СБ ООН содержался призыв к выполнению обязательств по трехстороннему заявлению. Ввиду вопиющих нарушений Арменией указанного документа, подобные призывы членов СБ ООН должны, наконец, быть услышаны и соблюдены Арменией", - говорится в публикации.