Посол Азербайджана: Армения должна последовать призывам стран-членов СБ ООН

Призывы к выполнению обязательств по трехстороннему заявлению должны быть исполнены Арменией.
Как передает Report, об этом посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева написала в Twitter.
Она отметила, что Ереван грубо нарушает документ, подписанный лидерами Азербайджана, России и Армении.
"Почти во всех заявлениях государств - членов СБ ООН содержался призыв к выполнению обязательств по трехстороннему заявлению. Ввиду вопиющих нарушений Арменией указанного документа, подобные призывы членов СБ ООН должны, наконец, быть услышаны и соблюдены Арменией", - говорится в публикации.
️In almost all statements by the #UNSC member states there was a call for implementation of commitments under the Trilateral Statement. In view of Armenia’s blatant violations of the said document, such calls by UNSC members should finally be heard and observed by #Armenia. pic.twitter.com/orcn1HPXmB