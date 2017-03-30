Посол Азербайджана: Надеемся, что администрация Трампа будет реалистичной, прагматичной и ценить своих союзников

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Отношения Азербайджана с США носят стратегический характер в ряде областей.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в интервью американскому изданию Algemeiner.

"У нас крепкие отношения с США. Они носят стратегический характер в ряде областей, таких как борьба с терроризмом и вопросы обороны. Около 40% военных грузов, поступающих в и отправляемых из Афганистана, летят через Азербайджан", - заявил Э. Сулейманов.

По его словам, за последние несколько лет отношения продолжают оставаться хорошими, однако они несколько устарели, так как американская сторона выстраивала менее прагматичные и нереалистичные подходы к региону Южного Кавказа.

"Мы надеемся, что новая администрация будет выстраивать свои позиции на хорошей основе и будет развивать их в дальнейшем", - отметил дипломат.

Говоря об администрации президента США Дональда Трампа, посол выразил надежду, что она будет реалистичной, прагматичной и будет ценить своих союзников, выстраивая отношения с ними. "Это также важно с точки зрения, что независимость и роль Азербайджана, как мусульманской страны, являющейся союзником США, понятна и признана", - подчеркнул азербайджанский посол.

По его словам, в новую администрацию пока не назначены все чиновники. "Таким образом, это не обязательно создает проблему, но создает некий градус неопределенности", - подчеркнул Э. Сулейманов.

Он отметил, что его "американские коллеги и друзья" проходят важный этап перехода и им необходимо дать время для формулирования новой политики.

Азербайджанский посол выразил надежду, что контакты с новой администрацией будут позитивными.