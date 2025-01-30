Посол: Азербайджан заинтересован во всестороннем развитии сотрудничества с Иорданией

Азербайджан заинтересован во всестороннем развитии сотрудничества с Иорданией, в том числе в наращивании товарооборота и реализации новых совместных инвестиционных проектов.

Азербайджан заинтересован во всестороннем развитии сотрудничества с Иорданией, в том числе в наращивании товарооборота и реализации новых совместных инвестиционных проектов.

Как передает Report, об этом в интервью местному изданию "Al Rai" заявил посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов.

Дипломат подчеркнул, что отношения Азербайджана и Иордании основаны на взаимном уважении, налажено тесное сотрудничество в рамках международных и региональных платформ.

По его словам, страны прилагают усилия для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений. Он также высоко оценил твердую позицию Иордании в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

Салимов отметил значимость участия принца Иордании Хусейна бин Абдаллы II в работе глобальной климатической конференции COP29 в Баку в ноябре прошлого года. Он подчеркнул, что на полях этой конференции принц провел продуктивные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и объявил о запуске Иорданией климатической инициативы, которая заручилась поддержкой многих стран.

По словам дипломата, важную роль во всестороннем развитии и укреплении связей играет Иордано-азербайджанская культурная ассоциация, головной офис которой расположен в Аммане.

Дипломат напомнил, что при поддержке Азербайджана в Иорданском университете открылась компьютерная лаборатория для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Проект был реализован Агентством содействия международному развитию (AIDA) Азербайджана, лаборатория была оснащена всем необходимым оборудованием и техническими средствами. Благодаря этому студенты получили доступ к современным образовательным инструментам и ресурсам, что способствует развитию их потенциала и скорой интеграции в общество.