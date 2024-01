Посол: Азербайджан заинтересован в полной нормализации отношений с Арменией

Дания может сыграть роль в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и способствовать развитию регионального сотрудничества.

Как передает Report , об этом посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов заявил датской газете "Kristeligt Dagblad".

Он подчеркнул, что Баку заинтересован в полной нормализации отношений с Ереваном.

"Наша мирная повестка дня — это инициативы по созданию мирного и процветающего Южного Кавказа. Проект мирного соглашения, предложенный Азербайджаном, включает пять элементов, основанных на таких принципах международного права, как взаимное уважение территориальной целостности, отказ от территориальных претензий, неприменение силы и угрозы ее применения, определение границы", - заявил посол З.Ахмедов.

Дипломат отметил, что в последние месяцы произошли определенные позитивные изменения в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: "В совместном заявлении, опубликованном 7 декабря двумя странами без какого-либо посредника, выражается общая приверженность нормализации отношений и достижению мирного соглашения , которая позволила завершить 2023 год на позитивной ноте".