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Посол: Азербайджан заинтересован в полной нормализации отношений с Арменией

Посол: Азербайджан заинтересован в полной нормализации отношений с Арменией Дания может сыграть роль в мирном процессе в Азербайджане и Армении.
Внешняя политика
12 января 2024 г. 12:47
Посол: Азербайджан заинтересован в полной нормализации отношений с Арменией

Дания может сыграть роль в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и способствовать развитию регионального сотрудничества.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов заявил датской газете "Kristeligt Dagblad".

Он подчеркнул, что Баку заинтересован в полной нормализации отношений с Ереваном.

"Наша мирная повестка дня — это инициативы по созданию мирного и процветающего Южного Кавказа. Проект мирного соглашения, предложенный Азербайджаном, включает пять элементов, основанных на таких принципах международного права, как взаимное уважение территориальной целостности, отказ от территориальных претензий, неприменение силы и угрозы ее применения, определение границы", - заявил посол З.Ахмедов.

Дипломат отметил, что в последние месяцы произошли определенные позитивные изменения в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: "В совместном заявлении, опубликованном 7 декабря двумя странами без какого-либо посредника, выражается общая приверженность нормализации отношений и достижению мирного соглашения , которая позволила завершить 2023 год на позитивной ноте".

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Версия на английском языке Envoy: Azerbaijan interested in full normalization of relations with Armenia
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan Ermənistanla münasibətlərin tam normallaşmasında maraqlıdır”

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