Посол: Азербайджан заинтересован в полной нормализации отношений с Арменией

Дания может сыграть роль в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и способствовать развитию регионального сотрудничества.
Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов заявил датской газете "Kristeligt Dagblad".
Он подчеркнул, что Баку заинтересован в полной нормализации отношений с Ереваном.
"Наша мирная повестка дня — это инициативы по созданию мирного и процветающего Южного Кавказа. Проект мирного соглашения, предложенный Азербайджаном, включает пять элементов, основанных на таких принципах международного права, как взаимное уважение территориальной целостности, отказ от территориальных претензий, неприменение силы и угрозы ее применения, определение границы", - заявил посол З.Ахмедов.
Дипломат отметил, что в последние месяцы произошли определенные позитивные изменения в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: "В совместном заявлении, опубликованном 7 декабря двумя странами без какого-либо посредника, выражается общая приверженность нормализации отношений и достижению мирного соглашения , которая позволила завершить 2023 год на позитивной ноте".
My article in@kristeligt -peace agenda is about initiatives for prosperous South Caucasus -necessity of land link b/w mainland & its Nakhchivan region -- joint statement without a mediator is a positive development - can play a role in promoting regional cooperation pic.twitter.com/zPeuGgBLii