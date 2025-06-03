Посол: Азербайджан заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с США и Израилем

Посол: Азербайджан заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с США и Израилем

Азербайджан тесно сотрудничает с Соединенными Штатами и Израилем уже долгое время, что внесло вклад в безопасность Южного Кавказа и других регионов.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана Хазар Ибрагим в интервью Diplomatic watсh, отвечая на вопрос о потенциале трехстороннего сотрудничества.

По его словам, развитие трехстороннего сотрудничества отвечает интересам всех трех стран и Баку заинтересован в его дальнейшем углублении.

"Возьмем, например, Средний коридор. Это самый короткий, быстрый и экономически эффективный маршрут, соединяющий Европу и Азию. Этот коридор принесет пользу Израилю и Азербайджану. И, конечно же, Соединенные Штаты — будучи мировой сверхдержавой и играя в этом проекте важную роль — также выиграют от него", - сказал Ибрагим.

Он отметил, что поскольку Азербайджан заинтересован в развитии логистических связей, это позволяет диверсифицировать области партнерства с Израилем.

"Мы говорим не только о нефти и газе, перевозим и другие грузы, которые могут принести пользу Израилю и соседним странам. Мы рассматриваем это в региональном и целостном контексте ", -сказал дипломат.

Поводя итог, Ибрагим отметил, что Азербайджан также поддерживает хорошие связи с арабскими странами, Центральной Азией и своими соседями.

"Мы считаем себя объединяющей страной. Но если говорить конкретно о сотрудничестве в формате Азербайджан-Израиль-США, эти трехсторонние отношения отвечают интересам всех сторон", - заключил он.