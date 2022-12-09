Посол: Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе

Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.

Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал успехов в деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонней и региональной повестке, вопросам энергетической безопасности.

Посол передал свои поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, подчеркнув, что Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.

Затем были обсуждены вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Германией, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.