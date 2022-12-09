Посол: Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе

Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал успехов в деятельности.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонней и региональной повестке, вопросам энергетической безопасности.
Посол передал свои поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, подчеркнув, что Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.
Затем были обсуждены вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Германией, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.