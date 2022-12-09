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Посол: Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе

Посол: Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.
Внешняя политика
9 декабря 2022 г. 21:09
Посол: Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе

Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал успехов в деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонней и региональной повестке, вопросам энергетической безопасности.

Посол передал свои поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами, подчеркнув, что Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе.

Затем были обсуждены вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Германией, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAmbassador: Azerbaijan - important economic partner for Germany in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: "Azərbaycan Almaniya üçün Cənubi Qafqazda vacib iqtisadi tərəfdaşdır"

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