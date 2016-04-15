Посол: Азербайджан является важной страной для энергетической безопасности Европы

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Посольство Румынии в Азербайджане в рамках мандата контактного посольства НАТО в Азербайджане организовало круглый стол "Партнерство НАТО-Азербайджан: нынешнее состояние и перспективы".

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, на мероприятии участвовали дипломаты, военные атташе, представители контактного офиса НАТО на Южном Кавказе.

Открывая мероприятие, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану сообщил, что 11-13 апреля он посетил Нахчыван и провел встречу с председателем Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым. Кроме того, он сообщил, что выступил с лекцией в Нахчыванском государственном университете на тему отношений НАТО и Азербайджана в свете предстоящего Варшавского саммита НАТО 8-9 июля.

Д.К.Чобану также заявил, что Азербайджан является важной страной для энергетической безопасности Европы.

В свою очередь контактный офицер НАТО по Южному Кавказу Уильям Лахью предоставил информацию о последних изменениях в политике НАТО в отношении Азербайджана.