Посол: Азербайджан является уникальным партнером для Израиля

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ С момента установления дипломатических отношений Израиль и Азербайджан установили значимое и стратегическое партнерство.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем, заявил посол этой страны Дан Став.

Дипломат отметил, что азербайджано-израильские отношения начались не только в 1991 году, а существуют давно, так как евреи тысячелетиями живут на азербайджанской земле.

"Израиль и Азербайджан являются островками стабильности в своих регионах. Несмотря на существующие конфликты, страны сумели осуществить экономическое развитие. Израиль и Азербайджан имеют мультикультуральное общество. Кроме того, Азербайджан является уникальным партнером для Израиля", - сказал посол.

Говоря об экономическом сотрудничестве, дипломат сказал, что уровень товарооборота между странами, "не считая показатели торгового оборота в сфере энергетики и обороны", составил 260 млн долларов и "мы надеемся достичь пика в следующем году, несмотря на кризис". Д. Став также назвал Азербайджан важным поставщиком энергоносителей в Израиль и выразил заинтересованность в участии в проектах TAP и TANAP.

Д. Став подчеркнул важность межчеловеческих связей: "Не только наши лидеры имеют хорошие связи, но и между муниципалитетами существуют тесные контакты".