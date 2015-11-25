Посол: Азербайджан высоко ценит, что Беларусь поддерживает территориальную целостность нашей страны

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "Беларусь для Азербайджана является надежным партнером в Европейском регионе. Наше взаимодействие выстраивается на принципах взаимного доверия, уважения и обоюдной выгоды".

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом заявил посол Азербайджана в Беларуси Исфандияр Вагабзаде.

Говоря об экономических связях, посол отметил, что товарооборот между Беларусью и Азербайджаном по итогам января-сентября 2015 года составил 63,93 млн. долларов: "Конечно, этот товарооборот нельзя назвать максимальным, однако наши страны активно работают над его увеличением, несмотря на негативные экономические тенденции во всем мире".

Посол также затронул тему конфликтов на пространстве СНГ. По словам И.Вагабзаде, всем тяжело наблюдать за конфликтом в Украине, однако благодаря переговорам в Минске есть определенный прогресс и по отводу вооружения, и по обмену пленными, и по спасению человеческих жизней: "Азербайджан всегда придерживается миролюбивой политики, никогда не выступает агрессором по отношению к другим государствам и считает мирное урегулирование самым правильным путем в разрешении конфликтов. Мы высоко ценим, что Беларусь поддерживает территориальную целостность Азербайджана и всегда выступает за скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права".