Посол: Азербайджан всегда уделял большое внимание сотрудничеству с арабским миром

С момента обретения независимости в начале 90-х годов прошлого века Азербайджан выстроил уникальные отношения с арабским миром, страна всегда уделяла большое внимание сотрудничеству с арабским миром и исламской уммой.

С момента обретения независимости в начале 90-х годов прошлого века Азербайджан выстроил уникальные отношения с арабским миром, страна всегда уделяла большое внимание сотрудничеству с арабским миром и исламской уммой.

Как передает Report, об этом в интервью египетскому изданию Ahram Online заявил посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.

"В январе 2023 года Азербайджан посетил президент Абдулфаттах ас-Сиси, а совсем недавно президент Ильхам Алиев во второй раз посетил Египет. Это свидетельствует о том, что обе страны открывают новую уникальную страницу в двусторонних отношениях", - сказал он.

По словам посла, недавний визит президента Ильхама Алиева в Египет имел региональное значение для Ближнего Востока и Южного Кавказа.

"Азербайджан и Египет являются ведущими странами мира и своих регионов. Обе страны имеют схожее прошлое. Наше сотрудничество в рамках Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций показывает, что мы полностью понимаем проблемы на региональном и глобальном уровнях", - отметил Полухов.

Посол также прокомментировал проведение COP29 в Азербайджане. Он напомнил, что президент Ас-Сиси получил приглашение от президента Алиева посетить Баку в ноябре этого года для участия в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Мы очень благодарны правительству Египта за весь опыт, знания и поддержку, которые оно предоставляет в этой связи. Великий имам Аль-Азхара также подтвердил свое участие. Необходимо отметить, что мы выступаем с четкими посланиями и идеями и демонстрируем, что можем справиться с таким масштабным мероприятием. Кроме того, мы организуем это мероприятие с позиции того, что COP29 должна принести реальные результаты, с четким механизмом реализации многих инициатив, которые были выдвинуты в ходе COP27 и COP28", - добавил Э.Полухов.